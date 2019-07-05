Клуб НХЛ "Колорадо" продлил контракт с российским защитником Задоровым

ТАСС, 5 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" продлил соглашение с российским защитником Никитой Задоровым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение с 24-летним хоккеистом будет рассчитано на один год. По данным СМИ, за год Задоров заработает $3,2 млн.

В сезоне-2018/19 Задоров провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 14 очков (7 шайб + 7 голевых передач). В плей-офф россиянин сыграл 12 встреч, не отметившись результативными действиями, на его счету 29 заблокированных бросков и 59 силовых приемов, в среднем в матчах прошедшего Кубка Стэнли он проводил 18 минут и 49 секунд на площадке. В НХЛ он также выступал за клуб "Баффало", всего в лиге Задоров провел 292 матча, набрав 62 (18+44) очка.

В составе сборной России на прошедшем чемпионате мира в Словакии защитник завоевал бронзовые медали турнира, проведя на турнире девять матчей и отдав одну результативную передачу.