Ралли "Шелковый путь" отправляется из Иркутска в Дуньхуан

ТАСС, 6 июля. Ралли "Шелковый путь" стартует в субботу в Иркутске, спортивный маршрут гонки составит 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Впервые в истории ралли введен мотоциклетный зачет.

От Иркутска спортсмены проследуют к Байкалу - самому глубокому озеру на планете. Маршрут гонки откроет новые локации, участников ждут 10 этапов и скоростные участки по Восточной Сибири, таежным лесам России, степным дорогам Монголии, китайским равнинам и пескам пустыни Гоби. В этом году ралли "Шелковый путь" будет одним из этапов чемпионата мира по ралли-рейдам Международной мотоциклетной федерации (FIM).

На старт в Иркутске выйдут 24 мотоциклиста, включая первую пятерку лидеров чемпионата мира нынешнего сезона - Сэма Сандерлэнда, Лусиано Бенавидеса, Хосе Игнасио Корнехо, Кевина Бенавидеса и Эндрю Шорта. Также в гонке примут участие сразу три мотогонщицы - россиянка Анастасия Нифонтова, испанка Лайя Санс и участница из Чехии Габриэла Новотна.

Самым малочисленным будет зачет квадроциклистов, где заявлено всего три участника. Фаворитом является трехкратный чемпион мира, победитель "Дакара" поляк Рафал Соник. Противостоять ему будут россиянин Александр Максимов, который является действующим чемпионом мира, и поляк Аркадиус Линдер.

Аль-Раджи и Каргинов попробуют защитить титулы

Самой массовой же категорией "Шелкового пути" будет зачет внедорожников - на старт выйдут 54 экипажа. Возглавит список участников прошлогодний победитель гонки Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии. Основной спор за победу он поведет с двукратным чемпионом "Дакара" катарцем Нассером Аль-Аттия, который также является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в ските.

Борьбу за победу поведут и 12 российских экипажей. Среди них - обладатель Кубка мира Международной автомобильной федерации (FIA) по ралли-рейдам в зачете Т2 Андрей Рудской, чемпионы России по классическому ралли - Сергей Успенский, Евгений Суховенко и Алексей Игнатов. В зачете Т3 фаворитом будет чемпион "Дакара" в зачете квадроциклов Сергей Карякин, в этой же категории выступит и единственная гонщица в зачете автомобилей Татьяна Сычева. Самое многочисленное представительство в зачете внедорожников на старте ралли у Китая - 19.

В зачете грузовиков выступят 16 экипажей, шесть из которых представляют Россию, основными фаворитами будут четыре экипажа команды "Камаз-мастер". Защищать титул будет Андрей Каргинов, а его партнеры по команде Айрат Мардеев, Антон Шибалов и Сергей Куприянов попробуют помешать ему вновь взойти на высшую ступень пьедестала почета. На двух грузовиках ГАЗ поедут Болеслав Левицкий и Михаил Шкляев. Главными соперниками россиян будут голландец Мартен ван ден Бринк, белорус Сергей Вязович, японец Терухито Сугавара.

Ралли "Шелковый путь" впервые состоялось в 2009 году - маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту - до Сочи и Геленджика, а в 2013 году - от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли "Шелковый путь" не проводилось, В 2016 и 2017 годах трасса была проложена между Россией и Китаем, а в прошлом году прошла исключительно по территории России.