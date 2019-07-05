Нурмагомедов заявил, что американский боец Порье не соответствует его уровню

ТАСС, 6 июля. Американец Дастин Порье является бойцом более низкого уровня, чем чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Об этом Нурмагомедов заявил на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

"Дастин - третий в моем рейтинге, у него больше 20 боев в UFC, - сказал Нурмагомедов. - Он очень опытный, у него отличный бокс, отличная работа ног. Но последние шесть боев никто не составил ему конкуренцию в борьбе, а я могу. Это будет сложная ночь для него".

"Я буду нагнетать давление на него и буду бороться постоянно. Он сильный боец, но он не на моем уровне", - добавил чемпион UFC.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Россиянин имеет 27 побед и ни одного поражения в ММА. На счету Порье 25 побед и пять поражений, еще один бой признан несостоявшимся.