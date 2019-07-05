UFC пока не планирует проводить титульные бои в России

ТАСС, 6 июля. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пока не имеет планов о проведении титульных поединков в России. Об этом на пресс-конференции в Лас-Вегасе заявил президент UFC Дэйна Уайт.

"Мы только начали строить бизнес в России, нельзя взять и поставить там титульные бои", - сказал Уайт.

Ранее стало известно, что ближайший турнир UFC в России запланирован на 9 ноября. Местом проведения мероприятия выбрана Москва. Организация уже провела в России два турнира - осенью прошлого года соревнования приняла Москва, в апреле мероприятие состоялось в Екатеринбурге.