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Бокс

UFC пока не планирует проводить титульные бои в России

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата отметил, что организация только начала строить бизнес в России
Дэйна Уайт AP Photo/Julio Cortez
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Дэйна Уайт
© AP Photo/Julio Cortez

ТАСС, 6 июля. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) пока не имеет планов о проведении титульных поединков в России. Об этом на пресс-конференции в Лас-Вегасе заявил президент UFC Дэйна Уайт.

"Мы только начали строить бизнес в России, нельзя взять и поставить там титульные бои", - сказал Уайт.

Ранее стало известно, что ближайший турнир UFC в России запланирован на 9 ноября. Местом проведения мероприятия выбрана Москва. Организация уже провела в России два турнира - осенью прошлого года соревнования приняла Москва, в апреле мероприятие состоялось в Екатеринбурге.

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