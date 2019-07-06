Сборная Бразилии по волейболу стала первым финалистом женской Лиги наций

ТАСС, 6 июля. Женская сборная Бразилии по волейболу одержала победу над командой Турции в полуфинальном матче "Финала шести" Лиги наций. Финальный раунд турнира проходит в китайском Нанкине.

Матч завершился со счетом 25:23, 25:15, 25:10 в пользу бразильянок. Позднее в субботу пройдет второй полуфинальный матч, в котором сыграют команды США и Китая.

В финальный этап, который проходит с 3 по 7 июля, вышли пять лучших команд по результатам группового этапа, а также сборная Китая на правах хозяек турнира. Команды были разделены на две группы: в группе А выступали команды Турции, Китая и Италии, в группе B играли сборные США, Польши и Бразилии. Матч за третье место и финал пройдут 7 июля.

Сборная России заняла 14-е место на групповом этапе Лиги наций и не сумела пробиться в "Финал шести". В 2018 году женская команда России заняла седьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла выйти в финал соревнований. Действующим победителем Лиги наций является команда США, первый розыгрыш турнира прошел в 2018 году.