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Летняя Универсиада в Неаполе

Женская сборная России по регби-7 разгромила бельгиек во втором матче на Универсиаде

Встреча закончилась со счетом 52:0

ТАСС, 6 июля. Женская сборная России по регби-7 обыграла команду Бельгии во втором матче группового этапа на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча закончилась со счетом 52:0 в пользу россиянок. В другом матче группы В команда ЮАР обыграла сборную Аргентины (34:7).

В матче первого тура россиянки обыграли представительниц Аргентины (41:7), а сборная ЮАР победила команду Бельгии (33:0). Россиянки занимают первое место в группе, набрав 6 очков.

В женском регбийном турнире принимают участие восемь команд, разделенные на две группы. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал турнира.

Ранее регби-7 было представлено на Универсиаде-2013 в Казани, где мужская и женская сборные России завоевали золотые медали.

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.

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Летняя Универсиада в Неаполе
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