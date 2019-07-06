Футболист сборной Чили Видаль может пропустить матч за третье место на Кубке Америки

ТАСС, 6 июля. Полузащитник команды Чили и испанской "Барселоны" Артуро Видаль рискует не сыграть в матче за третье место на Кубке Америки против сборной Аргентины. Об этом рассказал главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету AS.

32-летний Видаль получил травму в полуфинальном матче против команды Перу (0:3).

"Его участие в игре с командой Аргентины под большим вопросом. У него сильные воспаление и боль", - заявил Руэда.

Матч за третье место пройдет 6 июля и начнется в 22:00 мск. В финале сыграют сборные Бразилии и Перу, встреча пройдет 7 июля, начало - 23:00.

За сборную Чили Видаль дебютировал в 2007 году. В 111 матчах за сборную он забил 26 мячей.