Бышовец: Дзюба может стать проблемой для "Локомотива" в матче за Суперкубок России

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба может стать проблемой для защиты "Локомотива" в матче за Олимп - Суперкубок России. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Анатолий Бышовец, в разные годы поработавший с обеими командами.

Встреча между действующим чемпионом страны "Зенитом" и обладателем национального кубка "Локомотивом" пройдет в субботу на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина". Начало игры - 19:00 мск.

"Будет бескомпромиссная игра - желание победить будет у обеих команд, особенно у "Локомотива", - сказал Бышовец. - Шансы команд практически равны. Может быть, только в атаке у "Локомотива" с потерей Джефферсона Фарфана (нападающий получил травму в расположении сборной Перу на Кубке Америки - прим. ТАСС) будут определенные проблемы. Думаю, ничейный результат отобразил бы сумму индивидуальных качеств".

"Локомотив" практически не изменяет своим принципам - команда играет очень рационально, ищет шансы в контратаках. В этом смысле у "Зенита" будут сложности - проблемы в преодолении большого количества обороняющихся игроков. Потребуются непредсказуемость и стандартные положения. Если будет играть Артем Дзюба, для "Локомотива" это может стать проблемой, но в целом шансы равны", - добавил специалист.

"Мне хочется, чтобы Суперкубок достался команде, которая будет превосходить соперника", - резюмировал он.

Розыгрыш Суперкубка России проводится с 2003 года. Наибольшее количество побед на счету ЦСКА (7), четырежды обладателем трофея становился "Зенит", на счету "Локомотива" два титула. В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время "Локомотив" (1:0). "Зенит" и "Локомотив" встречались дважды в матчах за Суперкубок России (2008, 2015), оба раза победу одерживал клуб из Санкт-Петербурга.