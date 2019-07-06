Игонин: "Зенит" является безоговорочным фаворитом матча за Суперкубок России

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Санкт-петербургский "Зенит" является фаворитом матча за Олимп - Суперкубок России по футболу против московского "Локомотива". Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин.

Матч между чемпионом России сезона-2018/19 "Зенитом" и действующим обладателем национального кубка "Локомотивом" состоится в субботу на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина. Начало игры - 19:00 мск.

"Зенит" будет явным фаворитом в этом матче. У клуба из Санкт-Петербурга все сбалансировано и стабильно: работа клуба, команды, тренерского штаба. По сравнению с "Локомотивом", "Зенит" только укрепляет свои позиции. Железнодорожники пока только разбираются со своими вопросами, к тому же "Локомотив" будет играть без своих основных защитников (в матче против "Зенита" не сыграют Владислав Игнатьев, Соломон Кверквелия и Бенедикт Хёведес - прим. ТАСС)", - сказал Игонин.

Матчи за Суперкубок проводятся с 2003 года. Чаще всех трофей выигрывал ЦСКА - семь раз, четыре раза Суперкубок завоевывал "Зенит", дважды - "Локомотив". В прошлом году обладателем Суперкубка России стал ЦСКА, обыгравший в дополнительное время "Локомотив" (1:0). "Зенит" и "Локомотив" дважды встречались в рамках розыгрыша Суперкубка (2008, 2015), оба раза победу одерживали петербуржцы.