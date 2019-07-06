Бывший игрок НБА Миротич перешел в "Барселону"

ТАСС, 6 июля. Испанский баскетбольный клуб "Барселона" подписал соглашение с испанским форвардом черногорского происхождения Николой Миротичем, который прошлый сезон провел в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу каталонского клуба.

Контракт с 28-летним баскетболистом рассчитан до 2022 года с возможностью продления на один сезон.

В НБА Миротич также выступал за "Чикаго" и "Нью-Орлеан". С 2014-го по 2019-й испанец провел 359 матчей (319 - в регулярных чемпионатах и 40 - в плей-офф). В прошедшем регулярном сезоне он в среднем набирал 11,6 очка за игру и делал 5,4 подбора, в плей-офф - 9,5 очка и 4,3 подбора. В прошедшем сезоне "Милуоки" стал победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, но потерпел поражение в финале конференции в плей-офф от будущего чемпиона НБА "Торонто" со счетом 2-4.

В прошедшем сезоне "Барселона" стала обладателем Кубка короля, но потерпела поражение в финале плей-офф чемпионата Испании от мадридского "Реала" со счетом 2-3 в серии. Кроме того, каталонский клуб уступил в 1/4 финала Евролиги турецкому "Анадолу Эфес" (2-3).