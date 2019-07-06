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Летние олимпийские виды спорта

Россияне Красильников и Стояновский вышли в полуфинал ЧМ по пляжному волейболу

В 1/4 финала они обыграли итальянцев Энрико Росси и Адриана Карамбулу
Вячеслав Красильников EPA/MARIO RUIZ
Описание
Вячеслав Красильников
© EPA/MARIO RUIZ

ТАСС, 6 июля. Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному волейболу. Соревнования проходят в немецком Гамбурге.

Российские спортсмены обыграли итальянцев Энрико Росси и Адриана Карамбулу со счетом 21:16, 21:16. В полуфинале россияне сыграют с американцами Три Борном и Трэвором Крэббом. Полуфинальные встречи пройдут позднее в субботу.

Никита Лямин и Тарас Мыськив, а также Илья Лешуков и Константин Семенов не сумели пробиться в четвертьфинал. Максим Худяков и Игорь Величко не вышли в плей-офф.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.

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