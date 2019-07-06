"Спартак" объявил об уходе футболиста Боккетти

ТАСС, 6 июля. Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с итальянским защитником Сальваторе Боккетти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 32-летним футболистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В прошедшем сезоне футболист провел 22 матча в разных турнирах, в которых забил один мяч. В течение карьеры он также выступал за казанский "Рубин", итальянские "Асколи", "Фрозиноне", "Дженоа" и "Милан". В составе "Рубина" футболист выигрывал Кубок (2012) и Суперкубок России (2012), вместе со "Спартаком" он стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка России (2017). За сборную он провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

В прошлом сезоне "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В первом туре чемпионата России сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.