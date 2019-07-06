Российские волейболистки победили команду Мексики во втором матче на Универсиаде

ТАСС, 6 июля. Женская сборная России по волейболу победила команду Мексики во втором матче группы А на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч закончился со счетом 3-0 (25:8, 25:20, 25:16) в пользу россиянок. В другом матче группы А сборная Канады сыграет против команды Таиланда, встреча состоится позднее. В заключительном туре, который пройдет в воскресенье, сборная России сыграет с командой Канады. В турнирной таблице россиянки занимают первое место, набрав 6 очков.

В волейбольном турнире Универсиады 16 команд разделены на четыре группы, две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал. На Универсиаде-2017 в Тайване женская сборная России завоевала золото.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.