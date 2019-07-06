СМИ: ПСЖ предложил "Реалу" купить Неймара

ТАСС, 6 июля. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" предложил испанскому "Реалу" купить 27-летнего бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету Marca.

Согласно источнику, руководство ПСЖ по многим причинам не рассчитывает на бразильца в будущем. В прошедшем сезоне Неймар был втянут в ряд скандалов за пределами футбольного поля: он ударил болельщика по окончании финала Кубка Франции, в котором ПСЖ проиграл "Ренну". Помимо этого, бразильская телеведущая и модель Нажила Триндади обвинила футболиста в изнасиловании.

Также Неймар по причине различных травм пропустил 26 игр в сезоне. Из-за полученной в начале июня травмы Неймар также не смог принять участие в Кубке Америки - 2019. По оценке немецкого портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет €180 млн. Издание отмечает, что на данный момент руководство мадридского клуба не считает подписание бразильца приоритетом и даже не рассматривает подобную возможность.

Неймар выступает за парижский клуб с лета 2017 года. За это время он провел за ПСЖ 58 матчей, забил 51 гол и отдал 29 результативных передач. Нападающий дважды становился чемпионом Франции, по разу обладателем Кубка Франции, Кубка французской лиги и Суперкубка Франции.

Ранее будущее Неймара связывали с его прежним клубом "Барселоной". Сумма трансфера Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году составила рекордные для мирового футбола €222 млн. Однако, по информации источника, возвращение Неймара в каталонский клуб также маловероятно.

Сезон-2018/19 стал для "Реала" худшим за последние 20 лет - команда потерпела 17 поражений. Клуб с 68 очками занял третье место в сезоне-2018/19 чемпионата Испании. Кроме того, "Реал" выбыл из Лиги чемпионов после поражения в 1/8 финала турнира от нидерландского "Аякса" со счетом 3:5 по сумме двух матчей.