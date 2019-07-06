СМИ: бывший футболист "Ромы" Де Росси решил завершить карьеру

ТАСС, 6 июля. Бывший капитан итальянской "Ромы" Даниеле Де Росси принял решение завершить карьеру футболиста. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

По окончании прошедшего сезона Де Росси покинул "Рому", поскольку клуб, за который полузащитник выступал на протяжении всей карьеры, не предложил ему новый контракт. Ранее будущее Де Росси связывали с итальянскими клубами "Болонья", "Милан", "Сампдория" и "Фиорентина", с некоторыми американскими клубами и аргентинским "Бока Хуниорс". По информации источника, Де Росси может присоединиться к тренерскому штабу сборной Италии во главе с Роберто Манчини.

Де России 35 лет, за "Рому" он провел 616 матчей, забив 63 мяча и отдав 54 результативные передачи. Полузащитник дважды становился обладателем Суперкубка Италии, один раз - Кубка Италии. Кроме того, в составе сборной Италии Де Росси стал чемпионом мира по футболу в 2006 году.