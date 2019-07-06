Сборная России по баскетболу сыграет в матче за пятое место на юношеском ЧМ

ТАСС, 6 июля. Юношеская сборная России по баскетболу (игроки не старше 19 лет) обыграла команду Сербии со счетом 83:79 в матче за право сыграть встречу за 5-е место на чемпионате мира. Турнир проходит в греческом Ираклионе.

Самым результативным игроком матча стал Марко Пецарски, в активе которого 25 очков. У россиян больше всех очков набрал Захар Ведищев (22). Соперником россиян станет победитель матча между сборными Пуэрто-Рико и Канады. Встреча состоится позднее в субботу.

В полуфиналах сыграют команды Мали и Франции, а также сборные США и Литвы.

Сборная России ни разу не побеждала на юношеских чемпионатах мира, на счету российских баскетболистов серебряная и бронзовая медали. Чаще всех на турнире побеждала команда США, американцы шесть раз завоевывали золотые медали.

Юношеский чемпионат мира в Греции завершится 7 июля.