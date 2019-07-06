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Летние неолимпийские виды спорта

Россияне стали третьими в стрельбе из блочного лука в миксте на этапе Кубка мира в Берлине

Виктория Бальжанова и Александр Дамбаев в матче за третье место одержали победу над представителями Италии Марселлой Тониоли и Элиа Фрегнаном

ТАСС, 6 июля. Российские спортсмены Виктория Бальжанова и Александр Дамбаев заняли третье место в стрельбе из блочного лука в соревнованиях смешанных команд на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в Берлине.

В матче за третье место россияне одержали победу над представителями Италии Марселлой Тониоли и Элиа Фрегнаном (151:149). Победителями этапа стали спортсмены из Великобритании, которые в финале оказались сильнее словенских стрелков (156:155).

Этап в Берлине завершится 7 июля. Заключительный этап Кубка мира пройдет в Москве с 6 по 7 сентября.

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Летние неолимпийские виды спорта
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