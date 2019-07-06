Сборная США по волейболу стала вторым финалистом женской Лиги наций

ТАСС, 6 июля. Женская сборная США по волейболу одержала победу над командой Китая в полуфинальном матче "Финала шести" Лиги наций. Финальный раунд турнира проходит в китайском Нанкине.

Матч завершился со счетом 3-1 (25:11, 15:25, 25:17, 25:20) в пользу американок. Ранее в первом полуфинальном матче сборная Бразилии обыграла команду Турции (3-0).

В финале сыграют команды Бразилии и США. В матче за третье место встретятся сборные Турции и Китая. Обе игры пройдут 7 июля.

В финальный этап вышли пять лучших команд по результатам группового этапа, а также сборная Китая на правах хозяина турнира. Команды были разделены на две группы: в группе А выступали команды Турции, Китая и Италии, в группе B играли сборные США, Польши и Бразилии.

Сборная России заняла 14-е место на групповом этапе Лиги наций и не сумела пробиться в "Финал шести". В 2018 году женская команда России заняла седьмое место на предварительном этапе Лиги наций и не смогла выйти в финал соревнований. Действующим победителем Лиги наций является команда США, первый розыгрыш турнира прошел в 2018 году.