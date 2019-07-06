Российские ватерполисты победили команду Южной Кореи в матче на Универсиаде

ТАСС, 6 июля. Мужская сборная России по водному поло обыграла команду Южной Кореи со счетом 31:3 в третьем матче группового этапа на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В первом туре сборная России одержала победу над командой Великобритании со счетом 25:1. Во втором туре российская команда обыграла сборную Франции со счетом 12:4. В четвертом туре россияне сыграют против команды США, игра пройдет 8 июля.

В турнирной таблице группы А сборная России занимает первое место, имея в активе 6 очков, на втором месте расположилась команда США (6), на третьем - сборная Франции (2). Четвертое место занимает сборная Великобритании (2), пятое - южнокорейская команда (0).

В группе В выступают команды Хорватии, Италии, Венгрии, Японии и Австралии. По итогам группового этапа определятся по четыре участника от каждой группы, которые продолжат участие в турнире на стадии 1/4 финала.

На Универсиаде-2017 мужская сборная России стала серебряным призером, уступив в финале команде Сербии.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.