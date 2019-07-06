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Летняя Универсиада в Неаполе

Гимнаст Стретович занял второе место в многоборье на Универсиаде в Италии

Другой россиянин Кирилл Прокопьев стал десятым
Иван Стретович Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Иван Стретович
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 6 июля. Российский гимнаст Иван Стретович стал обладателем серебряной медали в многоборье на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Россиянин в сумме набрал 84,375 балла. Победил японец Кадзума Кайя (87,000), бронзовая награда у Ли Чи Кая с Тайваня (83,950). Другой россиянин Кирилл Прокопьев стал десятым (80,125).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 3 золотые, 8 серебряных и 8 бронзовых наград. Лидирует сборная Японии (8-5-1), второе место у команды Китая (8-2-0), на третьем месте сборная США (5-2-2).

Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.

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