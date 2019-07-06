Канадки Паван и Умана-Паредес стали чемпионками мира по пляжному волейболу

ТАСС, 6 июля. Канадские спортсменки Сара Паван и Мелисса Умана-Паредес выиграли золото чемпионата мира по пляжному волейболу, который прошел в немецком Гамбурге.

В матче за золотые награды мирового первенства канадки одержали победу над американками Эйприл Росс и Александрой Клайнман со счетом 23:21, 23:21. Паван и Умана-Паредес напрямую квалифицировались на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

В матче за бронзовые медали австралийки Талика Клэнси и Мариафе Артачо обыграли Таню Хюберли и Нину Бетшарт из Швейцарии (21:18, 22:20).

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина по итогам турнира заняли пятое место, что является рекордным достижением для российских пар на чемпионатах мира.

Общий призовой фонд чемпионата мира составляет $1 млн.