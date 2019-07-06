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Летняя Универсиада в Неаполе

Сборная России по регби-7 вышла в полуфинал Универсиады, победив команду ЮАР

Россияне обыграли южноафриканцев со счетом 17:14

ТАСС, 6 июля. Мужская сборная России по регби-7 обыграла команду ЮАР в третьем матче группового этапа на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча закончилась со счетом 17:14 в пользу россиян. В другом матче группы А сборная Аргентины обыграла команду Румынии - 21:5. В турнирной таблице сборные России, Аргентины и ЮАР набрали по семь очков, из-за лучшей разницы мячей в полуфинал Универсиады вышли команды России и ЮАР.

В мужском турнире по регби-7 принимают участие восемь команд, разделенные на две группы. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал турнира.

Ранее регби-7 было представлено на Универсиаде-2013 в Казани, где мужская и женская сборные России завоевали золотые медали.

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.

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Летняя Универсиада в Неаполе
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