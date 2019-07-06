{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по баскетболу

Российские баскетболистки обыграли сербок на старте ЧЕ среди юниорок

Встреча завершилась со счетом 74:50

ТАСС, 6 июля. Российская сборная по баскетболу победила команду Сербии в первом матче чемпионата Европы среди юниорок (игроки до 18 лет). Турнир проходит в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Встреча первого тура группового этапа завершилась со счетом 74:50 в пользу россиянок. Сборная России выступает в группе B с командами Белоруссии, Венгрии и Сербии. В плей-офф выходят все 16 участников турнира.

В следующем матче 7 июля команда России встретится со сборной Венгрии (начало - 17:15 мск).

Первенство Европы проходит с 6 по 14 июля.

Сборные по футболу
Сборная Швеции завоевала бронзу женского чемпионата мира по футболу
В матче за третье место шведки обыграли команду Англии
Читать полностью