{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Красильников и Стояновский ставят цель выиграть золото ЧМ по пляжному волейболу в Гамбурге

В воскресенье российские спортсмены сыграют в финале

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский ставят цель завоевать золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу. Об этом заявил Красильников, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Ранее Красильников и Стояновский вышли в финал чемпионата мира. Их соперник определится позднее.

"Мы в финале, это то, к чему мы шли, - сказал Красильников. - Но мы допускали ошибки, которые не должны были. Мы знали, что все зависело сегодня от нас, мы сильнее как пара. Мы хотим золото и будем бороться".

Чемпионат мира завершится в Гамбурге 7 июля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Сборные по футболу
Сборная Швеции завоевала бронзу женского чемпионата мира по футболу
В матче за третье место шведки обыграли команду Англии
Читать полностью