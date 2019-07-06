Красильников и Стояновский ставят цель выиграть золото ЧМ по пляжному волейболу в Гамбурге

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский ставят цель завоевать золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу. Об этом заявил Красильников, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Ранее Красильников и Стояновский вышли в финал чемпионата мира. Их соперник определится позднее.

"Мы в финале, это то, к чему мы шли, - сказал Красильников. - Но мы допускали ошибки, которые не должны были. Мы знали, что все зависело сегодня от нас, мы сильнее как пара. Мы хотим золото и будем бороться".

Чемпионат мира завершится в Гамбурге 7 июля.