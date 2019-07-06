Волейболистам Красильникову и Стояновскому нет разницы, с кем играть в финале ЧМ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский готовы к любому сопернику в финале чемпионата мира по пляжному волейболу. Об этом заявил Стояновский, слова которого ТАСС предоставила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

В субботу Красильников и Стояновский вышли в финал чемпионата мира. Их соперник определится позднее. Во втором полуфинале сыграют норвежцы Андерс Бернтсен Мол и Кристиан Сандли Сорум против немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера.

"Серия подач в концовке - это не удача, это работа, - сказал Стояновский. - Мы работали над подачами на этом турнире. В финале нет разницы, с кем играть. Обе пары сильны".

Чемпионат мира завершится в Гамбурге 7 июля.