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Летняя Универсиада в Неаполе

Российские волейболисты победили команду Южной Кореи на Универсиаде

Россияне выиграли матч группового этапа в трех партиях

ТАСС, 6 июля. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Южной Кореи во втором матче группового этапа на Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 25:17, 25:22, 25:18 в пользу россиян. Позднее в субботу состоится другой матч игрового дня в группе B - между сборными США и Китая. В следующем туре, который пройдет в воскресенье, сборная России сыграет с китайцами.

В волейбольном турнире Универсиады 20 команд разделены на четыре группы, две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал. На Универсиаде-2017 в Тайване сборная России завоевала серебро.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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Летняя Универсиада в Неаполе
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