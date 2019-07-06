Сборная Швеции завоевала бронзу женского чемпионата мира по футболу

ТАСС, 6 июля. Сборная Швеции обыграла команду Англии в матче за третье место чемпионата мира 2019 года по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

В составе победительниц голы забили Косоваре Асллани (11-я минута) и София Якобссон (22). В составе Англии отличилась Фран Кирби (31). На 33-й минуте главный арбитр матча россиянка Анастасия Пустовойтова отменила гол Уайт после просмотра видеоповтора.

Финал турнира, в котором за звание чемпионок мира поспорят сборные США и Нидерландов, состоится 7 июля, начало - 18:00 мск.

Сборная Швеции становилась чемпионом Европы 1984 года, также в активе команды серебряные медали чемпионата мира (2003) и Олимпиады (2016).

На чемпионате мира стартовали 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.