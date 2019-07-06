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Летняя Универсиада в Неаполе

Российская дзюдоистка Бобрикова завоевала бронзу Универсиады в весе до 52 кг

В схватке за бронзe россиянка победила молдаванку Кристин Бланару

ТАСС, 6 июля. Российская дзюдоистка Дарья Бобрикова завоевала бронзовую медаль Универсиады в весовой категории до 52 кг. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В схватке за бронзовую награду 23-летняя россиянка победила молдаванку Кристин Бланару. В финальном поединке японка Рёко Такэда была сильнее Та Соль Пак из Южной Кореи. Еще одну бронзу завоевала Диора Келдиорова, представляющая Узбекистан.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав три золотые, восемь серебряных и девять бронзовых медалей. Лидирует в общекомандном зачете сборная Японии (9-5-1), второе место занимает команда Китая (9-2-0), третье - сборная США (5-2-3).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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Летняя Универсиада в Неаполе
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