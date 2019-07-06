Пловец Снегирев стал вторым на дистанции 200 м вольным стилем на Универсиаде

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский пловец Николай Снегирев завоевал серебряную медаль Универсиады на дистанции 200 м вольным стилем. Соревнования проходят в Неаполе.
Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 46,97 секунды. Победил американец Закари Эппл (1.46,80), бронзовую медаль завоевал итальянец Стефано ди Кола (1.47,86). Еще один россиянин, Александр Федоров, стал восьмым (1.49,23).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|10
|7
|3
|20
|2
|Китай
|9
|2
|0
|11
|3
|США
|6
|2
|3
|11
|4
|Россия
|3
|9
|10
|22
|5
|Южная Корея
|3
|6
|5
|14
|6
|Италия
|2
|3
|10
|15
|7
|Тайвань
|2
|3
|2
|7
|8
|Чехия
|2
|0
|0
|2
|8
|ЮАР
|2
|0
|0
|2
|10
|Франция
|1
|3
|1
|5