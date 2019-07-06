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Летняя Универсиада в Неаполе

Пловец Снегирев стал вторым на дистанции 200 м вольным стилем на Универсиаде

Россиянин проиграл только сопернику из США

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российский пловец Николай Снегирев завоевал серебряную медаль Универсиады на дистанции 200 м вольным стилем. Соревнования проходят в Неаполе.

Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 46,97 секунды. Победил американец Закари Эппл (1.46,80), бронзовую медаль завоевал итальянец Стефано ди Кола (1.47,86). Еще один россиянин, Александр Федоров, стал восьмым (1.49,23).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония107320
2Китай92011
3США62311
4Россия391022
5Южная Корея36514
6Италия231015
7Тайвань2327
8Чехия2002
8ЮАР2002
10Франция1315
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