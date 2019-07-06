Сборная России по баскетболу не смогла выйти в плей-офф Универсиады

ТАСС, 6 июля. Мужская сборная России уступила команде Латвии со счетом 55:68 в заключительном матче группового этапа баскетбольного турнира Всемирной летней Универсиады. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В другой встрече третьего тура группы В аргентинцы сыграют с командой Хорватии, матч пройдет позднее в субботу.

В турнирной таблице сборная России занимает второе место после трех матчей, набрав четыре очка. Сборная Латвии стала первой командой в группе B, вышедшей в плей-офф Универсиады, латвийская команда занимает первое место (5 очков). На третьем месте идут аргентинцы, на последнем - сборная Хорватии, в активе обеих команд по три очка после двух матчей. Четвертьфинальные матчи пройдут 8 июля.

В баскетбольном турнире Универсиады 16 команд разделены на четыре группы, две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Финал турнира пройдет 11 июля.

На Универсиаде-2017 в Тайване российские баскетболисты заняли 17-е место.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.