Борзаковский: высокие результаты легкоатлетов на Мемориале Знаменских были ожидаемы

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 6 июля. /ТАСС/. Высокие результаты и выполненные легкоатлетами нормативы стали ожидаемым итогом Мемориала Знаменских. Об этом заявил журналистам в субботу после окончания соревнований главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

В субботу в подмосковном Жуковском завершился Мемориал Знаменских. Нормативы на чемпионат мира выполнили Михаил Акименко в прыжках в высоту (2,32 м), Дмитрий Сорокин в тройном прыжке (17,02 м), Полина Миллер в беге на 400 м (51,59 секунды) и Александра Гуляева в беге на 1500 м (4 минуты 05,72 секунды), на Олимпийские игры - Дмитрий Тарабин в метании копья (85,32 м). Чемпионат мира - 2019 пройдет с 27 сентября по 6 октября в Дохе. Российские спортсмены имеют право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе только после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

"Вчера прекрасный результат показал Миша Акименко - 2,32 м, стал лидером в мировом рейтинге, также хочу выделить Тарабина, который выполнил норматив на Олимпиаду, еще из вчерашнего дня отмечу Диму Сорокина, который прыгнул тройным на 17 метров, а Саша Гуляева достойно пробежала 1500 м. Ребята плодотворно ведут подготовку к чемпионату России, поэтому этот турнир нельзя назвать пристрелочным. Сегодня явно могу выделить Полину Миллер, которая выполнила норматив на чемпионат мира в Дохе, она сейчас является лидером по своему возрасту, и надеемся, что на юниорском первенстве Европы она возьмет медаль самого высокого достоинства. Чемпионат России будет основным стартом сезона в стране, и там будет сформирована команда среди тех, кто имеет норматив к чемпионату мира и допуск", - заявил Борзаковский.

"Удивлений сегодня ярких не было, все было ожидаемо по результатам, сезон сейчас в самом разгаре. Будет очень приятно видеть зрителей на 100-м чемпионате страны", - подытожил главный тренер сборной.

Юбилейный, 100-й чемпионат страны, учитывая чемпионаты во времена Российской империи, СССР и России, пройдет 24-27 июля в Чебоксарах.