Российский дзюдоист Часыгов завоевал бронзовую медаль Универсиады в Италии

ТАСС, 6 июля. Российский дзюдоист Исмаил Часыгов стал третьим в категории до 66 кг на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
В схватке за третье место россиянин был сильнее венгра Бенца Бороша. В финальном поединке молдаванин Денис Виеру был сильнее японца Ранто Кацуры. Еще одну бронзовую медаль завоевал Виллиан Лима из Бразилии.
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав 3 золотые, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (10-7-3), второе место занимает команда Китая (9-2-0), третье - сборная США (6-2-3).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|10
|7
|3
|20
|2
|Китай
|9
|2
|0
|11
|3
|США
|6
|2
|3
|11
|4
|Россия
|3
|9
|10
|22
|5
|Южная Корея
|3
|6
|5
|14
|6
|Италия
|2
|3
|10
|15
|7
|Тайвань
|2
|3
|2
|7
|8
|Чехия
|2
|0
|0
|2
|8
|ЮАР
|2
|0
|0
|2
|10
|Франция
|1
|3
|1
|5