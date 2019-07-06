Российский дзюдоист Часыгов завоевал бронзовую медаль Универсиады в Италии

ТАСС, 6 июля. Российский дзюдоист Исмаил Часыгов стал третьим в категории до 66 кг на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В схватке за третье место россиянин был сильнее венгра Бенца Бороша. В финальном поединке молдаванин Денис Виеру был сильнее японца Ранто Кацуры. Еще одну бронзовую медаль завоевал Виллиан Лима из Бразилии.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав 3 золотые, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (10-7-3), второе место занимает команда Китая (9-2-0), третье - сборная США (6-2-3).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.