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Летняя Универсиада в Неаполе

Российский дзюдоист Часыгов завоевал бронзовую медаль Универсиады в Италии

Победу одержал молдаванин Виеру

ТАСС, 6 июля. Российский дзюдоист Исмаил Часыгов стал третьим в категории до 66 кг на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

В схватке за третье место россиянин был сильнее венгра Бенца Бороша. В финальном поединке молдаванин Денис Виеру был сильнее японца Ранто Кацуры. Еще одну бронзовую медаль завоевал Виллиан Лима из Бразилии.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав 3 золотые, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (10-7-3), второе место занимает команда Китая (9-2-0), третье - сборная США (6-2-3).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония107320
2Китай92011
3США62311
4Россия391022
5Южная Корея36514
6Италия231015
7Тайвань2327
8Чехия2002
8ЮАР2002
10Франция1315
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