Женская сборная России по регби-7 вышла в полуфинал Универсиады

ТАСС, 6 июля. Женская сборная России по регби-7 уступила команде ЮАР в третьем матче группового этапа на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча закончилась со счетом 14:10 в пользу южноафриканок, в другом матче группы В сборная Аргентины обыграла команду Бельгии - 19:7. В турнирной таблице российская команда заняла второе место, набрав семь очков, первое место у команды ЮАР (9). Третье место заняли аргентинки (5), четвертое - бельгийки (3). Таким образом, сборная России вышла в полуфинал соревнований, где сыграет с командой Японии 7 июля.

В женском регбийном турнире принимают участие восемь команд, разделенные на две группы. Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал турнира.

Ранее регби-7 было представлено на Универсиаде-2013 в Казани, где мужская и женская сборные России завоевали золотые медали.

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.