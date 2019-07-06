Сборная Нигерии вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций по футболу, победив камерунцев

ТАСС, 6 июля. Футболисты сборной Нигерии со счетом 3:2 победили команду Камеруна в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.

В составе победителей голы забили Одион Игало (19-я и 63-я минуты) и Алекс Ивоби (66). У проигравших отличились Стефан Бахокен (41) и Клинтон Н'Жье (44).

В четвертьфинале сборная Нигерии встретится с победителем матча между командами Египта и ЮАР, который пройдет позднее в субботу.

Команда Нигерии является трехкратным победителем турнира, также в активе нигерийской команды четыре серебряные и семь бронзовых медалей турнира.

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неподготовленности к турниру.

Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта (7).