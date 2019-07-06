Российские футболистки вышли в четвертьфинал Универсиады

ТАСС, 6 июля. Женская сборная России по футболу обыграла команду Китая со счетом 1:0 во втором матче группового этапа на Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Гол на 48-й минуте забила Полина Огранова.

В первом туре россиянки одержали победу над командой Мексики (3:2). Сборная России заняла первое место в группе, набрав шесть очков после двух встреч. Матчи четвертьфинала пройдут 8 июля, соперник российской команды определится позднее.

В женском футбольном турнире на Универсиаде в Неаполе принимают участие 12 сборных, разделенных на четыре группы по три команды. Сборные, занявшие первые два места в каждой группе выходят в четвертьфинал турнира. На Студенческих играх 2017 года на Тайване сборная России завоевала бронзовые награды.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.