Мимо Олимпиады. Женская сборная России заняла восьмое место на Евробаскете

БЕЛГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу не смогла выполнить задачу-минимум на чемпионате Европы - занять шестое место, дающее право на участие в квалификационном турнире к Олимпиаде. В субботу команда Олафа Ланге уступила сборной Швеции со счетом 52:57 и заняла восьмое место на Евробаскете.

Сборная России второй раз кряду не примет участие в олимпийском баскетбольном турнире. При этом в 2004 и 2008 годах российские баскетболистки завоевывали бронзовые медали Игр, что является высшим достижением сборной России на Олимпиадах.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в беседе с ТАСС допустил изменения на тренерском мостике сборной после заседания тренерского совета, на котором подведут итоги турнира. "Задача-минимум была - попасть в олимпийскую квалификацию, она не выполнена. В любом случае работа Ланге будет обсуждаться на тренерском совете, это стандартная процедура. Турнир показал, что 7-8-е место - это наш уровень пока, есть сильные места, но слабые пока преобладают, скорее всего, будут изменения в тренерском штабе", - сказал Кириленко.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ трехкратная чемпионка Европы в составе сборной России Илона Корстин считает, что сборная обязана была попадать в шестерку сильнейших. "Важную роль играет психология, и я уже много лет говорю, что в мужских и женских командах должен быть штатный психолог, - сказала Корстин ТАСС. - У нашей команды был потенциал попасть в шестерку. Победы или призовой тройки ждать не приходилось, но выполнить задачу было реально".

Также она отметила Марию Вадееву, ставшую лидером сборной на турнире, но призналась, что центровая не нашла должной поддержки от партнерш.

"Турнир показал, что все сборные научились играть в баскетбол, средний уровень стал выше, выравнялся. К сожалению, наша команда показала очень хорошую игру на товарищеских турнирах, но на чемпионате Европы потенциал не смогла реализовать, плюс нехватка опыта, недостаток тренерских задумок. Команда у нас есть, и в ней собраны как опытные игроки, так и очень талантливая молодежь. Мария Вадеева была лидером на турнире, но остальные девочки, к сожалению, не смогли ее поддержать", - сказала Корстин.

Больше поражений, чем побед

На Евробаскете сборная России одержала две победы и потерпела четыре поражения. На групповой стадии команда Ланге проиграла первые две встречи - бельгийкам (54:67) и сербкам (63:77), затем одержала победу над командой Белоруссии (76:62). В стыковом матче за выход в 1/4 финала российская команда обыграла итальянок (63:54), а в четвертьфинале уступила испанкам (54:78).