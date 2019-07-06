Кикнадзе: футболисты "Локомотива" не дрогнули, когда уступали в счете "Зениту"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе отметил, что игроки столичной команды не сломались во время матча Олимп - Суперкубка России по футболу, когда уступали в счете. Об этом он сказал ТАСС в субботу после игры.

Футболисты "Локомотива" обыграли петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в матче за Олимп - Суперкубок России. Встреча прошла в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке.

"Рад, что не дрогнули, когда проигрывали со счетом 1:2, тяжело было, "Зенит" очень хорошо играл, - сказал Кикнадзе. - Рад за Федю Смолова, который выдал блестящий матч, за Сашу Коломейцева и, конечно, за Лешу Миранчука, который два гола забил и решил игру. А в целом игроки показали себя мужиками, все боролись, бились, и я не могу кого-то отдельно выделить, я выделил тех, кого нельзя не выделить, но победила команда. Ну и, конечно, спасибо тренерскому штабу, который сумел так подготовить команду за две недели".

"Молодец Живоглядов, там есть вопросы, и могут быть претензии по первому пропущенному голу, но это бьющийся парень, у нас справа появился хороший конкурент для Влада Игнатьева, а это только усиление команды, мы можем этим только гордиться", - добавил Кикнадзе.

"Локомотив" в третий раз выиграл Суперкубок России, ранее подобного достижения железнодорожники добивались в 2003 и 2005 годах. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в третий раз завоевал трофей, что является рекордом Суперкубка России. По две победы имеют в активе Курбан Бердыев, Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.