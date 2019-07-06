СМИ: Казинс согласовал однолетний контракт с клубом НБА "Лейкерс" за $3,5 млн

По данным источника, соглашение с 28-летним игроком будет рассчитано на один год, за который Казинс заработает $3,5 млн. Баскетболист с 2018 года выступал за "Голден Стейт". 1 июля он стал неограниченно свободным агентом.

ТАСС, 6 июля. Центровой Демаркус Казинс согласовал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом в субботу сообщил журналист телеканала ESPN Адриан Войнаровски в Twitter.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2017/18 Казинс занял девятое место в списке самых результативных игроков. В 48 матчах он набирал в среднем 25,2 очка, делал 12,9 подбора и 5,4 передачи. В матче против "Хьюстона" 26 января 2018 года, будучи игроком "Сакраменто", он получил разрыв ахиллова сухожилия и выбыл до конца сезона, в апреле 2019 года он получил повреждение четырехглавой мышцы левого бедра во втором матче первого раунда плей-офф против "Лос-Анджелес Клипперс" (131:135, счет в серии 1-1). В регулярном чемпионате сезона-2018/19 НБА центровой набирал в среднем 16,3 очка за матч, делал 8,2 подбора и 3,6 передачи.

Казинс, который в 2010-2017 годах выступал за "Сакраменто", четыре раза участвовал в Матче всех звезд НБА. Он является олимпийским чемпионом 2016 года и чемпионом мира - 2014.