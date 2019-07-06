Сборная Аргентины в пятый раз завоевала бронзовые медали Кубка Америки по футболу

ТАСС, 7 июля. Футболисты сборной Аргентины обыграли команду Чили со счетом 2:1 в матче за бронзовые награды Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Встреча прошла на стадионе "Коринтианс" в Сан-Паулу.

В составе Аргентины голы забили Серхио Агуэро (12-я минута) и Паоло Дибала (21). У чилийцев отличился Артуро Видаль (59, с пенальти). На 37-й минуте матча арбитр встречи удалил за неспортивное поведение капитанов команд Лионеля Месси и Гари Меделя.

Сборная Аргентины в пятый раз в своей истории завоевала бронзовые награды турнира, аргентинцы 14 раз становились обладателями главного трофея. Команда Чили становилась обладателем Кубка Америки два раза, последний из которых - в 2017 году.

В нынешнем розыгрыше турнира принимают участие 10 сборных Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Также в качестве приглашенных команд в Бразилии выступали финалисты Кубка Азии 2019 года - сборные Катара и Японии. Однако они не смогли пройти групповой этап и вылетели из турнира вместе с командами Боливии и Эквадора.

В матче за Кубок Америки, который пройдет 7 июля, встретятся сборная Бразилии и команда Перу.