Клуб НБА "Майами" заключил контракт с Джимми Батлером

ТАСС, 7 июля. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Майами" объявил о заключении контракта с атакующим защитником Джимми Батлером. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Подробности соглашения с 29-летним баскетболистом не уточняются. 1 июля у него истек контракт с "Филадельфией" и он стал неограниченно свободным агентом. Ранее журналист телеканала ESPN Адриан Войнаровски сообщил, что игрок заключит четырехлетнее соглашение на общую сумму $142 млн.

В минувшем сезоне Батлер выступал за "Филадельфию", в составе которой дошел до второго раунда плей-офф, где уступил будущему чемпиону НБА "Торонто" (счет в серии 3-4). В регулярном чемпионате атакующий защитник в среднем за игру набирал 18,2 очка, делая 4,0 передачи и совершая 5,3 подбора. Также он выступал за "Чикаго" и "Миннесоту".

Батлер три раза участвовал в Матче всех звезд НБА, трижды игрок попадал в третью символическую сборную по итогам регулярного чемпионата НБА (2017, 2018). В 2015 году он был назван самым прогрессирующим игроком в НБА. Батлер является олимпийским чемпионом 2016 года в составе сборной США.