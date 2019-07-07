Сборная Китая по волейболу стала бронзовым призером женской Лиги наций

ТАСС, 7 июля. Женская сборная Китая по волейболу одержала победу над командой Турции в матче за третье место Лиги наций. Финальный раунд турнира проходит в китайском Нанкине.

Матч завершился со счетом 3-1 (25:23, 25:15, 20:25, 25:21) в пользу китайских волейболисток. Позднее в воскресенье пройдет финал, в котором сыграют команды США и Бразилии.

В финальный этап вышли пять лучших команд по результатам группового этапа, а также сборная Китая на правах хозяек турнира. Команды были разделены на две группы: в группе А выступали команды Турции, Китая и Италии, в группе B играли сборные США, Польши и Бразилии. Сборная России заняла 14-е место на групповом этапе Лиги наций и не сумела пробиться в "Финал шести".

В прошлом году сборная Китая также заняла третье место, победу одержала сборная США, второй стала команда Турции. Первый розыгрыш турнира прошел в 2018 году.