СМИ: "Интер" предложил контракт самому титулованному футболисту в истории

ТАСС, 7 июля. Итальянский футбольный клуб "Интер" предложил контракт 36-летнему бразильскому защитнику Дани Алвесу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на UOL Esporte.

"Интер" предложил бразильцу контракт на два года. Алвес является свободным агентом, его предыдущим клубом был французский ПСЖ, контракт с которым истек 30 июня.

По информации источника, на бразильца также претендуют испанские "Барселона" и "Севилья", а также итальянский "Ювентус". За эти клубы бразилец выступал ранее. Кроме того, в начале карьеры Алвес играл за бразильский клуб "Баия".

В сезоне-2018/19 защитник провел за ПСЖ 32 матча, забив три мяча и отдав восемь голевых передач.

Алвес является самым титулованным футболистом в истории. За свою карьеру он завоевал 42 трофея.