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Летняя Универсиада в Неаполе

Гимнаст Прокопьев завоевал золото в вольных упражнениях на Универсиаде

Второе место занял японец Кая Кадзума, третье - его соотечественник Какеру Танигава

ТАСС, 7 июля. Российский гимнаст Кирилл Прокопьев стал обладателем золотой медали в вольных упражнениях на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Россиянин набрал 14,950 балла. Второе место занял японец Кая Кадзума (14,600). Третьим стал японец Какеру Танигава (14,550).

В индивидуальном многоборье на Универсиаде 25-летний Прокопьев стал 10-м, а командных соревнованиях на его счету бронзовая медаль. 

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав четыре золотые, 10 серебряных и 11 бронзовых наград. Лидирует сборная Японии (12-8-4), второе место у команды Китая (9-2-0), на третьем месте находится сборная США (7-2-4).

Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония128424
2Китай92011
3США72413
4Россия4101125
5Южная Корея36615
6Италия351119
7Франция2417
8Тайвань2338
9Чехия2002
9ЮАР2002
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Летняя Универсиада в Неаполе
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