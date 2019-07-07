Гимнаст Прокопьев завоевал золото в вольных упражнениях на Универсиаде

ТАСС, 7 июля. Российский гимнаст Кирилл Прокопьев стал обладателем золотой медали в вольных упражнениях на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Россиянин набрал 14,950 балла. Второе место занял японец Кая Кадзума (14,600). Третьим стал японец Какеру Танигава (14,550).
В индивидуальном многоборье на Универсиаде 25-летний Прокопьев стал 10-м, а командных соревнованиях на его счету бронзовая медаль.
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав четыре золотые, 10 серебряных и 11 бронзовых наград. Лидирует сборная Японии (12-8-4), второе место у команды Китая (9-2-0), на третьем месте находится сборная США (7-2-4).
Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|12
|8
|4
|24
|2
|Китай
|9
|2
|0
|11
|3
|США
|7
|2
|4
|13
|4
|Россия
|4
|10
|11
|25
|5
|Южная Корея
|3
|6
|6
|15
|6
|Италия
|3
|5
|11
|19
|7
|Франция
|2
|4
|1
|7
|8
|Тайвань
|2
|3
|3
|8
|9
|Чехия
|2
|0
|0
|2
|9
|ЮАР
|2
|0
|0
|2