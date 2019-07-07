Футболист Чаушич вернулся в тульский "Арсенал"

ТАСС, 7 июля. Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Между клубом и игроком заключено долгосрочное соглашение, детали которого не разглашаются.

Чаушич выступал за тульский клуб в сезоне-2017/18 и начале сезона-2018/19. На счету серба 33 игры и три забитых мяча в составе "Арсенала". Сезон-2018/19 Чаушич провел в сербской "Црвене Звезде", сыграв за команду 21 матч и забив один гол.

По итогам сезона-2018/19 "Арсенал" с 46 очками занял шестое место в чемпионате России и вышел в Лигу Европы, где начнет выступление со второго квалификационного раунда. Соперником российской команды станет победитель противостояния между азербайджанским "Нефтчи" и молдавской "Сперанцей". Матчи второго раунда пройдут 25 июля в Туле и 1 августа на выезде.