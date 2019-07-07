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Футбол в России

Бабаев: ЦСКА будет стараться вернуться в Лигу чемпионов

В сезоне-2019/20 клуб сыграет на групповом этапе Лиги Европы
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА постарается попасть в тройку призеров чемпионата России, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Об этом на встрече с болельщиками сказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

По итогам завершившегося чемпионата России ЦСКА занял четвертое место, завоевав право сыграть в сезоне-2019/20 на групповом этапе Лиги Европы. Армейцы впервые с сезона-2012/13 не попали даже в квалификацию Лиги чемпионов.

“У нас не может быть других задач, кроме побед. Получается не всегда, возможно, прошедший сезон немного разочаровал. Год назад в команде были перемены, молодой коллектив не мог быть стабильным. Мы стали сильнее, мы будем стараться вернуть утраченные позиции и вернуться в Лигу чемпионов", - сказал Бабаев.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что задачи у клуба максимальные. "Когда работаешь в большом клубе, неуместно говорить о том, какое место ты должен занять. Мы с Романом Юрьевичем ни разу не обсуждали этот вопрос. Мы должны выходить и побеждать в каждом матче", - подчеркнул специалист.

В первом туре чемпионата России ЦСКА с Самаре сыграет с "Крыльями Советов" 14 июля.

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