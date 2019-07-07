Женская сборная России по регби-7 проиграла японкам в полуфинале Универсиады

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по регби-7 уступила представительницам Японии в полуфинальном матче на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча закончилась со счетом 31:12 в пользу японок. Во втором полуфинале сборная ЮАР уступила команде Франции (12:19). Таким образом, в финале встретятся сборные Японии и Франции, в матче за третье место сыграют команды России и ЮАР. Обе игры пройдут в воскресенье позднее.

На групповом этапе россиянки обыграли бельгиек (52:0) и аргентинок (41:7), но уступили команде ЮАР (10:14). На групповом этапе восемь команд были разделены на две группы. Две лучшие команды из каждой группы вышли в полуфинал турнира.

Ранее регби-7 было представлено на Универсиаде-2013 в Казани, где мужская и женская сборные России завоевали золотые медали.

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.