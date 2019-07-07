Волейболист сборной России Михайлов не сыграет в "Финале шести" Лиги наций из-за травмы

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Диагональный сборной России по волейболу Максим Михайлов не сыграет в "Финале шести" Лиги наций из-за травмы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

В "Финале шести" команды разделены на две группы по три в каждой. Две сильнейшие сборные в каждой группе выйдут в полуфинал. Сборная России сыграет в группе А вместе с командами Франции и США, группу В составили сборные Польши, Бразилии и Ирана.

"Мы планировали усилить команду Михайловым, но у него повреждение. Было принято решение оставить его в Москве, чтобы он восстановился и готовился к отбору на Олимпийские игры", - сказал Яременко.

Полный состав сборной Россиина "Финал шести": связующие - Дмитрий Ковалев, Игорь Кобзарь; диагональные - Денис Земченок, Виктор Полетаев; блокирующие - Ильяс Куркаев, Игорь Филиппов, Иван Яковлев; доигровщики - Дмитрий Волков, Федор Воронков, Егор Клюка, Ярослав Подлесных, Антон Семышев; либеро - Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

"Финал шести" Лиги наций пройдет в Чикаго с 10 по 14 июля.