Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2023 года пройдет в Швейцарии

ТАСС, 7 июля. Швейцарский Санкт-Мориц примет чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Данное решение было принято на конгрессе IBSF в Праге. В предыдущий раз чемпионат мира по бобслею и скелетону проходил в Санкт-Морице в 2013 году, также город принимал зимние Олимпийские игры 1928 и 1948 годов. Чемпионат мира 2020 года пройдет в немецком Альтенберге, 2021-го - в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

Кроме того, на конгрессе было решено провести в Санкт-Морице юниорский чемпионат мира 2021 года. Также было принято решение провести конгрессы IBSF в 2020 и 2021 году соответственно в Китае и на Ямайке.