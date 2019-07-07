Сборная России по баскетболу заняла пятое место на юношеском чемпионате мира

ТАСС, 7 июля. Юношеская сборная России по баскетболу (игроки не старше 19 лет) обыграла команду Пуэрто-Рико со счетом 77:74 в матче за пятое место на чемпионате мира. Турнир проходит в греческом Ираклионе.

В составе команды Пуэрто-Рико 40 очков набрал Джулиан Ли Строутер. У россиян больше всех очков набрал Захар Ведищев - 22.

Финал турнира, в котором сыграют сборные США и Мали, пройдет позднее в воскресенье, начало - 20:30 мск.

Юношеские чемпионаты мира проводятся с 1979 года, с 2007-го - с периодичностью в два года. Сборная России ни разу не побеждала на юношеских чемпионатах мира. В 1983 году сборная СССР завоевала серебро турнира, в 2011 году сборная России - бронзу. Чаще всех на турнире побеждала команда США - шесть раз.

Юношеский чемпионат мира в Греции завершится 7 июля. Следующий турнир пройдет в 2021 году в Хельсинки.