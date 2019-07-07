СМИ: "Спартак" предлагает €12 млн за сына Георге Хаджи

ТАСС, 7 июля. Московский "Спартак" намерен приобрести полузащитника футбольного клуба "Вииторул" Яниса Хаджи, сына бывшего футболиста сборной Румынии Георге Хаджи, за €12 млн. Об этом сообщило румынское издание Gazeta Sporturilor.

По информации источника, в переходе 20-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер московского клуба Олег Кононов.

Также сообщается, что интерес к игроку проявляют испанские "Барселона" и "Севилья", немецкие "Бавария" и дортмундская "Боруссия", голландский "Аякс" и бельгийский "Андерлехт".

В 2016 году итальянская "Фиорентина" приобрела Хаджи за €1 млн. За нее румынский футболист играл в 2016-2018 годах, проведя два матча за основной состав. Выступая за итальянский клуб, Хаджи был номинирован на европейскую премию Golden Boy ("Голден бой") в 2017 году, которую ежегодно вручают лучшему молодому футболисту в Европе. В 2018 году "Вииторул" выкупил права на футболиста за €2 млн.

За "Вииторул" Янис Хаджи сыграл 92 матча, в которых забил 24 гола и отдал 14 голевых передач. В составе клуба он стал победителем Кубка Румынии (2019). За сборную Румынии футболист провел пять матчей.

В прошлом сезоне "Спартак" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков, и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда. В первом туре чемпионата России сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.